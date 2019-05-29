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Власть

В городе Нур-Султане члены Высшего совета ЕАЭС проводят встречу в узком составе

Члены Высшего совета ЕАЭС направились на встречу в узком составе, в ходе которой планируют обсудить меры по дальнейшему углублению интеграции в рамках союза. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

Далее главы государств примут участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Сооронбай Жээнбеков также участвует в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в городе Нур-Султане.

Нынешнее заседание приурочено к 25-летию идеи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора о ЕАЭС. 
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