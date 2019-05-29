На саммите глав стран ЕАЭС подпишут документы по общему рынку электроэнергии

На Высшем Евразийском экономическом совете подпишут документы, связанные с формированием общего электроэнергетического рынка ЕАЭС и механизмами прослеживаемости товаров. Об этом сообщил ТАСС.

«Члены Высшего совета подведут итоги работы за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике. К подписанию подготовлен проект совместного заявления глав государств союза. Будут утверждены основные ориентиры макроэкономической стратегии на 2019-2020 годы, ряд документов по либерализации рынков товаров и услуг, сотрудничеству в цифровой экономике. Кроме того, планируется рассмотреть вопросы международной деятельности ЕАЭС», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров рассказал журналистам, что к подписанию по итогам саммита предложат несколько международных договоров, которые регулируют вопросы, связанные с формированием общего электроэнергетического рынка, механизмами прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, а также протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС и договор о Таможенном кодексе.

В саммите примут участие главы Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. На него также пригласили президента Молдовы Игоря Додона как главу государства-наблюдателя и лидера Таджикистана Эмомали Рахмона в качестве почетного гостя.