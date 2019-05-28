20:41
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Сооронбай Жээнбеков пригласил в Бишкек с визитом президента Казахстана

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочего визита в Казахстан встретился со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что кыргызская сторона высоко ценит стратегическое сотрудничество, дружбу, союзничество и добрососедство между братскими странами и придает приоритетное значение развитию и укреплению отношений с Казахстаном.

В частности, между правительствами Кыргызстана и Казахстана реализуется Дорожная карта по вопросам двустороннего экономического сотрудничества. 

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что отношения между странами носят абсолютно дружественный характер. 

«У нас много общих институтов, которые позволяют говорить, что отношения между странами являются высшим приоритетом. Мы настроены, чтобы достичь конкретных результатов в рамках сотрудничества», — подчеркнул он.

Сооронбай Жээнбеков пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Кыргызстан с официальным визитом в любое удобное для него время.
Ссылка:
просмотров: 145
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков прибыл в город Нур-Султан для участия в заседании ВЕЭС
Сооронбай Жээнбеков: Страны-партнеры улучшают оснащенность армии Кыргызстана
Сооронбай Жээнбеков: Авторитет военной службы в Кыргызстане восстановлен
Сооронбай Жээнбеков: Армия — гарантия безопасности мирного труда простых людей
Сооронбай Жээнбеков, помимо Казахстана, посетит Индию и Саудовскую Аравию
Что в приоритете у президента? Судебная реформа и цифровизация страны
Сооронбай Жээнбеков: Для СМИ Кыргызстана нет запретных тем
Люди видят мир вашими глазами. Президент Кыргызстана о роли СМИ
Чистая вода для регионов. О крайне плохой работе чиновников рассказал президент
Местные кенеши превратили вопрос тарифов на воду в политику
Популярные новости
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по&nbsp;факту перерегистрации СДПК Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту перерегистрации СДПК
Штрафы до&nbsp;100 тысяч сомов за&nbsp;ряд нарушений ПДД предложили в&nbsp;Жогорку Кенеше Штрафы до 100 тысяч сомов за ряд нарушений ПДД предложили в Жогорку Кенеше
Дефицит кадров? Депутат не&nbsp;понимает, почему послом назначают Эдиля Байсалова Дефицит кадров? Депутат не понимает, почему послом назначают Эдиля Байсалова
Министр экономики Олег Панкратов подал в&nbsp;отставку Министр экономики Олег Панкратов подал в отставку
Бизнес
MegaCom продолжает расширение зоны действия сети&nbsp;4G MegaCom продолжает расширение зоны действия сети 4G
Флагманский камерофон Huawei P30 Pro уже в&nbsp;O!Store Флагманский камерофон Huawei P30 Pro уже в O!Store
Остался месяц до&nbsp;конца акции по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; Остался месяц до конца акции по снижению ставок по кредитам в «Бакай Банке»
Заказ карты Visa Classic от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo; онлайн: быстро, удобно и&nbsp;бесплатно Заказ карты Visa Classic от «Бай Тушума» онлайн: быстро, удобно и бесплатно