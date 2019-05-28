Сооронбай Жээнбеков пригласил в Бишкек с визитом президента Казахстана

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочего визита в Казахстан встретился со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что кыргызская сторона высоко ценит стратегическое сотрудничество, дружбу, союзничество и добрососедство между братскими странами и придает приоритетное значение развитию и укреплению отношений с Казахстаном.

В частности, между правительствами Кыргызстана и Казахстана реализуется Дорожная карта по вопросам двустороннего экономического сотрудничества.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что отношения между странами носят абсолютно дружественный характер.

«У нас много общих институтов, которые позволяют говорить, что отношения между странами являются высшим приоритетом. Мы настроены, чтобы достичь конкретных результатов в рамках сотрудничества», — подчеркнул он.

Сооронбай Жээнбеков пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Кыргызстан с официальным визитом в любое удобное для него время.