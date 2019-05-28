Мэрия Бишкека намерена вернуть в муниципальную собственность Парк любви

Мэрия намерена вернуть в муниципальную собственность Парк любви. Об этом на очередной сессии БГК сообщил вице-мэр Азиз Алыкулов.

«Мы установили, что он решением комиссии первично был передан в аренду на пять лет, а потом срок продлили на 49. Решение комиссии отменили, за что получили от судейского корпуса, представление было на мое имя», — сказал вице-мэр.

По его словам, муниципалитет в любом случае продолжит работу по возвращению парка в муниципальную собственность.

«Парк, территорию общего пользования, на 49 лет мы по закону не имеем права предоставлять в аренду. Сейчас суд наложил арест на любые действия, в том числе комиссионные. Мы готовим обращение в суд», — сказал Азиз Алыкулов.