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Власть

Сооронбая Жээнбекова наградили орденом имени Нурсултана Назарбаева

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении президентов Кыргызстана, России и Беларуси орденом «Первый президент Казахстана — Лидер нации Нурсултан Назарбаев». Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

В указе отмечается, что Сооронбай Жээнбеков, Владимир Путин и Александр Лукашенко награждены орденами «в честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Республикой Казахстан».

Отметим, что в ЕАЭС входит также Армения, но ее премьер-министра Никола Пашиняна наградой не отметили.

Впервые с идеей формирования Евразийского союза на основе единого экономического пространства и совместной оборонной политики выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 29 марта 1994 года во время визита в Москву.
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