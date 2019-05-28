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Власть

Комитет ЖК поддержал кандидатуру Санжара Муканбетова на пост министра экономики

Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил кандидатуру Санжара Муканбетова на должность министра экономики. Решение принято сегодня на заседании.

Санжар Муканбетов с 2018 года возглавляет Госфиннадзор. До этого несколько месяцев работал вице-премьер-министром в правительстве Сапара Исакова. В совокупности шесть лет работал заместителем министра экономики.

Бывший министр экономики Олег Панкратов на прошлой неделе подал в отставку.
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