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Власть

Депутаты БГК считают, что Бишкекзеленхоз работает неэффективно

Депутаты Бишкекского городского кенеша считают, что Бишкекзеленхоз работает неэффективно. Об этом на сессии заявила нардеп Наталья Кулматова.

По ее словам, при рассмотрении отчета предприятия за 2018-й у депутатов возникло много вопросов, не на все получили ответы. Наталья Кулматова отметила, что по итогам видны неэффективное управление предприятием, нерациональное использование оранжерей и территорий питомников.

«45 миллионов, которые освоил Бишкекзеленхоз в прошлом году, — это большая сумма, чтобы и озеленить город, и приносить доход бюджету», — сказала она.

Депутат напомнила, что муниципальные предприятия должны самосостоятельно зарабатывать.

«У нас, к сожалению, сложилась порочная практика, когда они не только не стараются заработать, а стремятся потратить в ноль выделенные средства. Так, если ликвидируем Бишкекзеленхоз и отдадим озеление на аутсорсинг, то за эти 45 миллионов сомов получим намного больше», — заметила Наталья Кулматова.

Она предложила коллегам признать отчет Бишкекзеленхоза неудовлетворительным, так как за 2018 год она не увидела положительных изменений ни как горожанин, ни как нардеп.
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