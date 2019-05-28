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Власть

В питомнике Бишкекзеленхоза погибли цветы

В питомнике Бишкекзеленхоза погибли цветы. Об этом на очередной сессии БГК сообщила депутат Валентина Лисниченко.

Она попросила главу Бишкекзеленхоза Эльнуру Жолдошеву прокомментировать информацию в СМИ, которую предоставили работники, о том, что их увольняют и завозят почву, в которой погибают растения.

«Есть норма отпада растений, которая определяет, сколько растений может погибнуть. Да, в питомнике часть растений погибла, сейчас изучаем причины», — ответила она.

По предварительным данным, ущерб от гибели цветов составил около 160 тысяч сомов.
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