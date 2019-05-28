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Власть

Сооронбай Жээнбеков: Страны-партнеры улучшают оснащенность армии Кыргызстана

Участие Кыргызстана в ООН, членство и председательство в таких интеграционных объединениях, как ШОС и ОДКБ, повышают потенциал государства в устранении угроз. Об этом на торжественном мероприятии, посвященном 27-летию Вооруженных сил и 20-летию Пограничной службы, заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, помощь стран-партнеров улучшает техническую и военную оснащенность армии и Пограничной службы республики.

«Мы ценим ваше содействие в обучении кыргызских военнослужащих новым формам и методам выполнения задач. Огромный вклад в укрепление силовых структур внесли Россия, Китай и Европейский союз», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
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