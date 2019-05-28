«Армия — гарантия обеспечения мирного труда простых граждан и благоденствия страны», — заявил на торжественном мероприятии, посвященном 27-летию Вооруженных сил и 20-летию Пограничной службы, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, для государства наибольший приоритет — обеспечение общевоинской, в том числе приграничной, безопасности.

«Нынешнее время отличается комплексным характером региональных и глобальных рисков, вызовов и угроз. Кыргызстан в таких условиях на основе миролюбивой политики укрепляет государственность и защищает национальные интересы. Вооруженные силы государства являются основным оплотом этой политики», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что реформа системы военного управления за последние годы дала ряд положительных результатов.

«Улучшены взаимодействие между различными военными силами и частями и материально-техническое оснащение армии», — отметил Сооронбай Жээнбеков.