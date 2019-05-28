Депутаты Бишкекского горкенеша традиционно не могут начать сессию вовремя

В Бишкекском городском кенеше проходит очередная сессия, однако депутаты не торопятся на заседание.
Заседание должно было начаться в 9.00, однако в 9.40 в зале присутствовало около 10 депутатов из 45.
Читайте по теме
В аппарате говорят, что регистрацию прошло более 23 депутатов. Именно такое число необходимо для кворума.
В повестке девять вопросов, еще один включен в раздел «Разное».
Напомним, часть вопросов перенесена с прошлой сессии. Тогда депутаты не смогли собраться для их рассмотрения.
Сессии городского кенеша традиционно начинаются с опозданий. Например, XX сессия началась с двухчасовой задержкой.