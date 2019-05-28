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Власть

Депутаты Бишкекского горкенеша традиционно не могут начать сессию вовремя

В Бишкекском городском кенеше проходит очередная сессия, однако депутаты не торопятся на заседание.

Заседание должно было начаться в 9.00, однако в 9.40 в зале присутствовало около 10 депутатов из 45.

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В аппарате говорят, что регистрацию прошло более 23 депутатов. Именно такое число необходимо для кворума.

В повестке девять вопросов, еще один включен в раздел «Разное».

Напомним, часть вопросов перенесена с прошлой сессии. Тогда депутаты не смогли собраться для их рассмотрения.

Сессии городского кенеша традиционно начинаются с опозданий. Например, XX сессия началась с двухчасовой задержкой.
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