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Власть

Сооронбай Жээнбеков, помимо Казахстана, посетит Индию и Саудовскую Аравию

Сооронбай Жээнбеков с рабочими визитами в ближайшие дни посетит Казахстан, Индию и Саудовскую Аравию. Об этом рассказал заведующий отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана Данияр Сыдыков, сообщила пресс-служба главы государства. 

По ее данным, 30 мая по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди президент Сооронбай Жээнбеков совершит рабочий визит в Дели, примет участие в инаугурации индийского лидера и проведет с ним двусторонние переговоры.

По приглашению короля Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауда 31 мая глава государства вылетит в Саудовскую Аравию и примет участие в работе 14-го саммита Организации исламского сотрудничества в Мекке.

Напомним, президент Сооронбай Жээнбеков также примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет в столице Казахстана Нур-Султане 29 мая. В ходе визита планируются двусторонние встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и экс-главой республики Нурсултаном Назарбаевым.
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