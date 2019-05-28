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Власть

Депутат предлагает взимать с родителей плату за питание в дошкольных учреждениях

Депутат парламента Экмат Байбакпаев предложил изменить существующий Закон «О дошкольном образовании». Нардеп считает, что он создаст правовые основы для внедрения модели нормативного финансирования и разграничит полномочия.

В частности, родителям предлагается покрывать расходы на питание и средства ухода за детьми, а органам МСУ — содержать здание и оплачивать ремонт.

Депутат указал, что по результатам опроса 62 процента респондентов согласны, что за еду должны платить родители. Сумма варьируется от 36 до 75 сомов в день.

Автор уточняет, что сегодня органы местного самоуправления открывают дошкольные организации без согласования с Министерством образования и содержание персонала ложится на республиканский бюджет. Из местного бюджета деньги тратят на продукты для дошколят в размере 50 процентов от нормы, то есть 18 сомов в день, и на содержание инфраструктуры дошкольных учреждений.

В Законе «О местном самоуправлении» не прописаны функции, отвечающие за расширение сети, улучшение условий работы дошкольных образовательных организаций, открытие кратковременных групп, где занятия длятся по три часа.

В Кыргызстане 1 тысяча 497 дошкольных образовательных организаций: 1 тысяча 325 государственных и муниципальных, 172 — частных.
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