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Власть

Сооронбай Жээнбеков: Для СМИ Кыргызстана нет запретных тем

В Бишкеке проходит медиафорум ШОС. В своем приветственном слове президент Кыргызстана напомнил, что ШОС зародилась в эпоху тотальной информатизации и развития коммуникаций.

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По его словам, текущий этап развития организации приходится на период бурного роста информационных технологий и небывалого влияния СМИ на общественное сознание.

«При этом хотел бы отметить, что уровень осведомленности о деятельности ШОС, ее совокупном потенциале, результатах многостороннего сотрудничества и достижениях, планах и перспективах остается относительно невысоким не только в мире, но и в государствах организации. Поэтому мы ожидаем, что медиафорум станет уникальной площадкой для обмена мнениями и выработки единой информационной стратегии», — сказал глава государства.

У нас сложился сильный институт как государственных, так и независимых СМИ. В нашей стране особое отношение к прессе — ей доверяют и к ней прислушиваются.

Сооронбай Жээнбеков
«Потому что свобода слова и независимость позиции журналиста — давно культивируемые традиции нашего общества. Пресса у нас является рупором голоса гражданского общества и определяет общественное настроение. Является надежным посредником диалога между гражданами и государственной властью. У нас все принимаемые решения благодаря журналистам становятся достоянием общественности. Рано или поздно обо всем, что происходит в республике, люди узнают через СМИ. Поэтому можно сказать, что у нас нет тем, закрытых для СМИ. Кыргызстан — это открытое общество», — отметил президент.
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