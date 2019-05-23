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Власть

Чистая вода для регионов. О крайне плохой работе чиновников рассказал президент

В Кыргызстане работа по привлечению средств международных климатических фондов ведется крайне неудовлетворительно. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков на форуме «Чистая вода для регионов».

Прогнозы международных институтов говорят о том, что к 2025 году практически половина населения мира будет вынуждена жить на территориях, где будет ощущаться нехватка чистой воды.

В связи с этим международное сообщество подписало Парижское соглашение и были созданы специальные климатические фонды для совместного решения этих проблем. Они предоставляют дешевые и грантовые средства, которые расходуются на мероприятия, направленные на адаптацию к изменению климата и исключение экологического вреда.

Соседний Казахстан из средств этих фондов уже привлек около $1,5 миллиарда, Таджикистан — $328 миллионов, Узбекистан — $50 миллионов. 

До сегодняшнего дня ни один проект из Кыргызстана не получил одобрения. Ответственное за это направление Агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству работает крайне плохо. Мы могли бы из средств подобных фондов привлечь инвестиции в проекты по защите ресурсов чистой воды и обеспечению чистой водой.

Сооронбай Жээнбеков
«Уверен, что создаваемый вместе с донорами центр климатического финансирования при правительстве возьмет на себя функции по координированию и будет вести полноценную работу в данной сфере. Кроме того, во время строительства систем водоснабжения нам необходимо использовать новые инновационные, современные технологии, отвечающие требованиям сегодняшних реалий. Для уменьшения необоснованных потерь чистой воды необходимо устанавливать «умные» счетчики использования воды и другие приборы. Поэтому Госстрой обязан в срочном порядке разработать нормы и положения строительства, направленные на урегулирование объемов воды на каждого человека, уменьшение расходов на строительство», — заключил глава государства.
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