Чиновникам поручили срочно разработать тарифную политику на чистую воду

В приоритетном порядке Агентство по антимонопольному регулированию совместно с Министерством экономики и Госархстроем с учетом интересов всех социальных слоев населения должно разработать тарифную политику на чистую воду. Об этом заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на форуме «Чистая вода для регионов».

По словам главы государства, правительству следует принять решительные реформы в сфере менеджмента, тарифной политики, совершенствования законодательной базы по вопросам обеспечения сельской местности чистой питьевой водой. Совместно с местными органами власти тщательно должен быть изучен вопрос создания муниципальных предприятий в каждом айыл окмоту вместо сельских общественных объединений водопользователей. Межмуниципальные предприятия, созданные совместно с айыл окмоту, могли бы вести работу как основной бенефициар всех привлеченных инвестиций.

«Должны быть внесены изменения и дополнения в законы, связанные с повышением ответственности сторон, принявших участие в определении себестоимости тарифа на питьевую воду, в его утверждении. Кроме этого, должны быть разработаны методические рекомендации и положения по установлению себестоимости тарифа на питьевую воду. Необходимо повысить потенциал муниципальных предприятий «Таза суу» по выплате налогов за использование водных ресурсов», — подчеркнул президент.

С 2009 года введен бонусный налог на недра. На сегодня ставка бонуса за 1 тысячу кубометров чистой воды в сутки составляет $13 тысяч. А ставка бонуса за 100 кубометров минеральной и термальной воды за сутки — $8 тысяч. Водоснабжающие учреждения (Водоканал, СООППВ и другие предприятия) пока не могут выплачивать налог из-за нехватки финансов.

Долг предприятия «Бишкекводоканал» по бонусам составляет примерно 255 миллионов сомов.

«Поэтому Министерство экономики совместно с Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства должно заново рассмотреть этот вопрос и внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс по снижению ставок налоговых сборов по бонусу и роялти для водоснабжающих предприятий», — заключил Сооронбай Жээнбеков.