12:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Президент взял под личный контроль обеспечение сел и городов питьевой водой

«Вопрос чистой воды является одним из приоритетных в национальной стратегии. Поэтому обеспечение каждого села чистой водой будет под моим личным контролем», — заявил сегодня президент Кыргызстана на форуме «Чистая вода в регионах».

Сооронбай Жээнбеков отметил, что все государственные органы, имеющие отношение к решению вопроса, должны взять на себя персональную ответственность за качество систем водоснабжения. При этом есть данные о том, что, несмотря на принимаемые меры в подготовке и реализации проектов в сфере чистой воды, имеет место немало недочетов и недостатков.

«Деньги должны быть использованы рационально и экономно, мы не можем допустить повторения ошибок и коррупционных проявлений, имевших место при реализации первого этапа проекта «Таза суу». В рамках первой фазы проекта «Таза суу» была проведена проверка по 47 малым проектам. В результате по 18 из них материалы были переданы в Генеральную прокуратуру. Одной из самых острых проблем в настоящее время остается сохранение систем водоснабжения, которые уже были построены и сданы в эксплуатацию», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка:
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновникам поручили срочно разработать тарифную политику на чистую воду
В ближайшие пять лет реабилитируют системы водоснабжения 24 городов и 248 сел
Добыча урана. Президент считает, что события политизировали
Чиновники уснули во время выступления президента на форуме по цифровизации
Областям и городам Кыргызстана поручили искать внешних инвесторов
Акимы районов поблагодарили президента Кыргызстана за поддержку аплодисментами
Министрам поручено чаще ездить в регионы
Президент поручил главам регионов следить за деньгами проекта «Таза-Суу»
Популярные новости
Обманули. Дочь премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева учится в&nbsp;США Обманули. Дочь премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева учится в США
Кровные узы&nbsp;&mdash; наше все. О&nbsp;трех кланах, которые фактически управляют Кыргызстаном Кровные узы — наше все. О трех кланах, которые фактически управляют Кыргызстаном
Матерщинник, фигурант уголовного дела, сисадмин. Странные назначения Абылгазиева Матерщинник, фигурант уголовного дела, сисадмин. Странные назначения Абылгазиева
Скандал с&nbsp;Иманкадыром Рысалиевым. В&nbsp;Бишкеке созвали &laquo;Открытое правительство&raquo; Скандал с Иманкадыром Рысалиевым. В Бишкеке созвали «Открытое правительство»
Бизнес
Успейте получить серебряные номера в&nbsp;коде 999 от&nbsp;MegaCom в&nbsp;ПОДАРОК! Успейте получить серебряные номера в коде 999 от MegaCom в ПОДАРОК!
Что подарить ребенку на&nbsp;окончание учебного года? Что подарить ребенку на окончание учебного года?
Можно&nbsp;ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции? Можно ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции?
&laquo;Оптима Банк&raquo; подписал с&nbsp;ЕБРР соглашение по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса «Оптима Банк» подписал с ЕБРР соглашение по развитию малого и среднего бизнеса