Президент взял под личный контроль обеспечение сел и городов питьевой водой

«Вопрос чистой воды является одним из приоритетных в национальной стратегии. Поэтому обеспечение каждого села чистой водой будет под моим личным контролем», — заявил сегодня президент Кыргызстана на форуме «Чистая вода в регионах».

Сооронбай Жээнбеков отметил, что все государственные органы, имеющие отношение к решению вопроса, должны взять на себя персональную ответственность за качество систем водоснабжения. При этом есть данные о том, что, несмотря на принимаемые меры в подготовке и реализации проектов в сфере чистой воды, имеет место немало недочетов и недостатков.

«Деньги должны быть использованы рационально и экономно, мы не можем допустить повторения ошибок и коррупционных проявлений, имевших место при реализации первого этапа проекта «Таза суу». В рамках первой фазы проекта «Таза суу» была проведена проверка по 47 малым проектам. В результате по 18 из них материалы были переданы в Генеральную прокуратуру. Одной из самых острых проблем в настоящее время остается сохранение систем водоснабжения, которые уже были построены и сданы в эксплуатацию», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.