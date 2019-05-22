Владимир Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло

Команда Владимира Зеленского опубликовала видео первого появления нового президента Украины на рабочем месте и о его впечатлениях о кресле, в котором раньше сидел Петр Порошенко. Об этом сообщило РБК.

Ролик появился на канале «Зе! Президент» в YouTube. На видео Владимир Зеленский подходит к креслу Петра Порошенко, садится и со словами «неудобно» слушает аплодисменты в свой адрес. «Что вы хлопаете?» — тут же спрашивает новый президент.

«Я вот сижу и думаю, когда мы переедем», — говорит после этого Владимир Зеленский собравшимся за столом в президентском кабинете.

На YouTube появилось видео о первом дне Зеленского в качестве президента. На видео он со словами «неудобно» садится в кресло Порошенко, а услышав аплодисменты в свой адрес спрашивает: «Что вы хлопаете?»https://t.co/3I5BwyQUNm



Видео: Зе!Президент/YouTube pic.twitter.com/7mPp1sCwqs — РБК (@ru_rbc) 22 мая 2019 г.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что не хочет работать в здании администрации на Банковой улице. По его словам, администрация должна работать не в правительственном квартале, а в более открытом месте. При этом он не уточнил, куда именно намерен переехать.

Администрация президента Украины находится в здании, в котором изначально (после постройки в 1939 году) находился штаб Киевского военного округа, а после войны — Центральный комитет Коммунистической партии Украины. Резиденцией главы государства здание стало в январе 1992 года.