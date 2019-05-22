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Власть

В правительстве недовольны, что школы и детсады закупают самые дешевые продукты

В правительстве Кыргызстана недовольны, что в школы и детсады закупают самые дешевые продукты. Об этом сегодня на заседании сообщил вице-премьер-министр Замирбек Аскаров.

По его словам, когда покупают детское питание, выбирают поставщиков, предложивших наименьшую цену.

Директор департамента государственных закупок Нурида Байзакова отметила, что для начала нужно изучать квалификационные требования, а потом вскрывать ценовые предложения. «Таким образом мы исключим обвинения, что покупают по самой высокой цене», — сказала она.

Премьер-министр отметил, что на первом месте должно стоять качество, а потом цена. «Счетная палата при проверке должна делать акцент на этом. Кроме того, мы должны поддерживать своих производителей. Если мы будем смотреть на качество товаров, повысится конкуренция. Предприниматели будут заинтересованы следить за качеством», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
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