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Власть

Глава МИД Кыргызстана: К встрече президентов государств — членов ШОС все готово

В Бишкеке завершился саммит глав МИД стран ШОС. Он является заключительным этапом подготовки к встрече глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

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Как сообщил журналистам министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков, по итогам подготовлен и утвержден к подписанию президентами стран ШОС пакет документов. Их более 35. Основным является Бишкекская декларация о перспективах развития ШОС и консолидации позиций государств-участников по основным вопросам в рамках взаимодействия. Также принята дорожная карта по поддержке Афганистана.

В свою очередь генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов отметил, что председательство Кыргызстана в ШОС характеризуется деловой активностью и координацией усилий.

Напомним, что саммит глав стран — участниц ШОС пройдет в Бишкеке 13-14 июня.

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