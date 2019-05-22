В правительстве прокомментировали публикации о дочери премьер-министра

Пресс-служба правительства ответила на публикации в СМИ о дочери премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

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Напомним, накануне кабмин распространил информацию о близких родственниках премьера, сообщив, что все его дети учатся в Кыргызстане. Однако при проверке выяснилось, что младшая дочь Абылгазиева Саадат находится в США. Она учится не в международном университете «Ала-Тоо», как говорится в сообщении, а в американском колледже Diablo Valley.

В пресс-службе главы правительства, куда 24.kg обратилось за комментарием, признали, что вчера «была допущена неточность о месте обучения младшей дочери Мухаммедкалыя Абылгазиева».

«Из-за того, что Саадат была близка к творческой работе, успешно окончив факультет европейских цивилизаций Бишкекского гуманитарного университета, с начала этого года она поступила на учебу в американский колледж, выбрав специальность «цифровое медиаискусство». Саадат увлекается анимацией», — уточнил пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев.

По его словам, глава кабмина всегда выступает за открытую и прозрачную работу и подтвердил это, предоставив общественности исчерпывающую информацию даже о своих близких родственниках.

«Однако хотел бы добавить, что такой открытой позицией премьера нельзя злоупотреблять в ущерб его близким и детям, забывая об их правах на неприкосновенность частной жизни. Мы и в дальнейшем готовы представлять сведения, интересующие общественность, но при этом считаем правильным сконцентрироваться на вопросах, касающихся государственной деятельности Мухаммедкалыя Абылгазиева», — заключил Адилет Султаналиев.