Депутаты предложили вручить «Черную калошу» генпрокурору

Депутаты предложили вручить «Черную калошу» как самому неэффективному руководителю генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявила парламентарий Ирина Карамушкина.

По ее словам, по всем каналам, в том числе и по российским, показывают информацию, что из Кыргызстана идут контрабандные грузы, а самарская таможня «вылавливает их».

«Раньше этот вопрос уже задавали главе ГТС, однако по его отчету все в стране нормально. Но ведь это не соответствует действительности. Нужно задавать вопросы и Генеральной прокуратуре. В пятом созыве генпрокурор по первому зову нардепов приходил, а сейчас его всегда нет. Надо Откурбеку Джамшитову тоже «Черную калошу» дать, как министру сельского хозяйства», — предложила Ирина Карамушкина.

Напомним, что «Черную калошу» как самому неэффективному чиновнику бизнес решил вручить главе Министерства сельского хозяйства Нурбеку Мурашеву. Также в тройке самых неэффективных чиновников оказались главы ГТС Алмаз Онолбеков и ГНС Тенизбек Абжапаров. При этом сам Нурбек Мурашев считает оценку бизнеса незаслуженной.