Сооронбай Жээнбеков: Каждая встреча с друзьями из России улучшает наши отношения

«Каждая встреча с российскими друзьями вносит дополнительную лепту в углубление и расширение взаимовыгодного партнерства между нашими странами», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.

Читайте по теме Итоги визита Владимира Путина. Когда будут реализованы совместные проекты

По его словам, сотрудничество с Россией имеет для Кыргызстана особое значение в силу союзничества и стратегического партнерства двух стран. Поэтому каждая встреча с российскими друзьями и коллегами предоставляет хорошую возможность обсудить накопившиеся актуальные вопросы двусторонних и многосторонних отношений. Глава государства также подчеркнул высокий уровень сотрудничества по межпарламентской линии. Президент поблагодарил Вячеслава Володина за то, что при его непосредственной поддержке в 2017 году принят закон, позволяющий гражданам Кыргызстана в России работать на основе национальных водительских удостоверений.

Читайте по теме Президент России Владимир Путин в Кыргызстане. Текстовая трансляция

«Кыргызская сторона готова к активному взаимодействию с Россией по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Напомню, что по итогам государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан были подписаны контракты на сумму более $6 миллиардов. Важно в полной мере реализовать достигнутые соглашения. Мы также объявили 2020 год перекрестным в Кыргызстане и России», — констатировал Сооронбай Жээнбеков.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина и отметил, что Россия и Кыргызстан стратегические партнеры, которых объединяет еще и Организация договора о коллективной безопасности, что подчеркивает уровень доверия.

«Межпарламентское сотрудничество укрепляется. Мы сегодня будем проводить Парламентскую ассамблею ОДКБ в Бишкеке. Кыргызстан — страна, которая в 2019 году председательствует в ОДКБ, поэтому ваше видение и подходы нам необходимо учитывать в работе Парламентской ассамблеи, что сегодня и сделаем», — подчеркнул Вячеслав Володин.