18:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Сооронбай Жээнбеков: Каждая встреча с друзьями из России улучшает наши отношения

«Каждая встреча с российскими друзьями вносит дополнительную лепту в углубление и расширение взаимовыгодного партнерства между нашими странами», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.

Читайте по теме
Итоги визита Владимира Путина. Когда будут реализованы совместные проекты

По его словам, сотрудничество с Россией имеет для Кыргызстана особое значение в силу союзничества и стратегического партнерства двух стран. Поэтому каждая встреча с российскими друзьями и коллегами предоставляет хорошую возможность обсудить накопившиеся актуальные вопросы двусторонних и многосторонних отношений. Глава государства также подчеркнул высокий уровень сотрудничества по межпарламентской линии. Президент поблагодарил Вячеслава Володина за то, что при его непосредственной поддержке в 2017 году принят закон, позволяющий гражданам Кыргызстана в России работать на основе национальных водительских удостоверений.

Читайте по теме
Президент России Владимир Путин в Кыргызстане. Текстовая трансляция

«Кыргызская сторона готова к активному взаимодействию с Россией по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Напомню, что по итогам государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан были подписаны контракты на сумму более $6 миллиардов. Важно в полной мере реализовать достигнутые соглашения. Мы также объявили 2020 год перекрестным в Кыргызстане и России», — констатировал Сооронбай Жээнбеков.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина и отметил, что Россия и Кыргызстан стратегические партнеры, которых объединяет еще и Организация договора о коллективной безопасности, что подчеркивает уровень доверия.

«Межпарламентское сотрудничество укрепляется. Мы сегодня будем проводить Парламентскую ассамблею ОДКБ в Бишкеке. Кыргызстан — страна, которая в 2019 году председательствует в ОДКБ, поэтому ваше видение и подходы нам необходимо учитывать в работе Парламентской ассамблеи, что сегодня и сделаем», — подчеркнул Вячеслав Володин.
Ссылка:
просмотров: 83
Версия для печати
Материалы по теме
Отношения между Кыргызстаном и Россией Сооронбай Жээнбеков назвал доверительными
Популярные новости
Где наш президент? Серый кардинал Иманкадыр Рысалиев угрожал главе MegaCom Где наш президент? Серый кардинал Иманкадыр Рысалиев угрожал главе MegaCom
Борьба с&nbsp;контрафактом. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; таможенники требуют документы на&nbsp;часы Борьба с контрафактом. В аэропорту «Манас» таможенники требуют документы на часы
Тазабек Икрамов считает штрафы за&nbsp;нарушение ПДД слишком большими. Просит снизить Тазабек Икрамов считает штрафы за нарушение ПДД слишком большими. Просит снизить
Брат премьера возглавляет управление по&nbsp;контролю наркотиков в&nbsp;Минздраве Брат премьера возглавляет управление по контролю наркотиков в Минздраве
Бизнес
Санитарно-экологическая обстановка на&nbsp;Джеруе в&nbsp;норме Санитарно-экологическая обстановка на Джеруе в норме
Новый магазин O!Store в&nbsp;селе Барскоон ждет своих покупателей Новый магазин O!Store в селе Барскоон ждет своих покупателей
&laquo;Персональный консьерж&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ваш бесплатный помощник 24/7 «Персональный консьерж» от «Бакай Банка» — ваш бесплатный помощник 24/7
АКЦИЯ от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Кредиты для бизнеса от&nbsp;12&nbsp;процентов годовых! АКЦИЯ от «Халык Банк Кыргызстан»: Кредиты для бизнеса от 12 процентов годовых!