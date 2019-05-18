10:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Как уберечь партии от политического рейдерства, рассказал Исхак Масалиев

Депутат парламента Исхак Масалиев считает: чтобы уберечь партии от рейдерства и правовых коллизий, нужно ввести норму, согласно которой у каждой из них должны быть свои региональные представительства и фиксированное членство. Об этом он заявил 24.kg.

Читайте по теме
Закон «О политических партиях» надо менять, считают депутаты и эксперты
По словам нардепа, предложенный его коллегами новый законопроект, призванный регулировать деятельность партий, нуждается в доработке.

«В частности, не прописано, как уберечь партии от политического рейдерства. Мы сейчас наблюдаем такую ситуацию с СДПК. Де-факто лидером является экс-президент Алмазбек Атамбаев, у него печать и партийная касса, но де-юре — лидер Сагынбек Абдрахманов. И он, не дожидась, пока Атамбаев отдаст ему печать, может изготовить новую, у него есть полномочия для этого», — сказал Исхак Масалиев.

Как считает парламентарий, чтобы такой инцидент больше ни с какой другой партией не повторился, необходимо установить правило и закрепить его законодательно: только региональные партийные структуры вправе делегировать своих представителей для участия в партийном съезде, и только тогда такой съезд будет считаться легитимным. 

Депутат добавил, что нужно исключить из закона пункт, по которому суд определяет, в каких случаях партия должна самоликвидироваться, кто из ее председателей законный, а кто нет, если политобъединение раскололось.

«Деятельность партии регулируется исключительно уставом. Никакой суд не может принимать решение о судьбе политической организации и определять, кто более легитимен, а пункт, что партия должна быть упразднена, если пять лет не участвовала в выборах, в частности, на местном уровне, считаю мертворожденным. Он не пройдет», — уверен Исхак Масалиев.

Отметим, в парламенте разрабатывают поправки в избирательное законодательство. Один пакет поправок уже вынесен на общественное обсуждение.

Очередные парламентские выборы в Кыргызстане пройдут осенью 2020 года.
Ссылка:
просмотров: 352
Версия для печати
Материалы по теме
Не отчитался вовремя — штраф. За что будут наказывать политические партии
Выигравшие выборы партии могут рассчитывать на государственные деньги
Закон «О политических партиях» надо менять, считают депутаты и эксперты
В Кыргызстане появилась новая партия. Ее сразу обвинили в плагиате
Бакыт Торобаев выступает против участия в выборах-2020 партий-новичков
Бакыт Торобаев предлагает изменить закон о политических партиях
В преддверии выборов. Избирательный залог для партий требует снизить молодежь
Депутат предлагает разделить единый избирательный округ на 9 или 13 округов
Что думают о политических партиях кыргызстанцы, рассказал Иса Омуркулов
Партиям Кыргызстана укажут их болевые точки, но конфиденциально от электората
Популярные новости
Шамиль Атаханов о&nbsp;том, как его вычеркнули из&nbsp;круга Атамбаева, и&nbsp;деле Батукаева Шамиль Атаханов о том, как его вычеркнули из круга Атамбаева, и деле Батукаева
Отставка Кадыркулова. Кто возглавит ГКНБ: шестерка вероятных претендентов Отставка Кадыркулова. Кто возглавит ГКНБ: шестерка вероятных претендентов
Президент Кыргызстана принял отставку главы ГКНБ Идриса Кадыркулова Президент Кыргызстана принял отставку главы ГКНБ Идриса Кадыркулова
26-летний талант. Что известно о&nbsp;новом мэре Балыкчи и&nbsp;его связях 26-летний талант. Что известно о новом мэре Балыкчи и его связях
Бизнес
АКЦИЯ от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Кредиты для бизнеса от&nbsp;12&nbsp;процентов годовых! АКЦИЯ от «Халык Банк Кыргызстан»: Кредиты для бизнеса от 12 процентов годовых!
Главное музыкальное событие лета&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2019! Главное музыкальное событие лета — O!PEN AIR 2019!
Тариф &laquo;ХАЙП&raquo; стал ближе: подключение возможно на&nbsp;номерах в&nbsp;любом коде MegaCom Тариф «ХАЙП» стал ближе: подключение возможно на номерах в любом коде MegaCom
Инновационные холодильники&nbsp;LG меняют представление о&nbsp;хранении продуктов Инновационные холодильники LG меняют представление о хранении продуктов