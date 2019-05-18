Как уберечь партии от политического рейдерства, рассказал Исхак Масалиев

Депутат парламента Исхак Масалиев считает: чтобы уберечь партии от рейдерства и правовых коллизий, нужно ввести норму, согласно которой у каждой из них должны быть свои региональные представительства и фиксированное членство. Об этом он заявил 24.kg.

По словам нардепа, предложенный его коллегами новый законопроект, призванный регулировать деятельность партий, нуждается в доработке.

«В частности, не прописано, как уберечь партии от политического рейдерства. Мы сейчас наблюдаем такую ситуацию с СДПК. Де-факто лидером является экс-президент Алмазбек Атамбаев, у него печать и партийная касса, но де-юре — лидер Сагынбек Абдрахманов. И он, не дожидась, пока Атамбаев отдаст ему печать, может изготовить новую, у него есть полномочия для этого», — сказал Исхак Масалиев.

Как считает парламентарий, чтобы такой инцидент больше ни с какой другой партией не повторился, необходимо установить правило и закрепить его законодательно: только региональные партийные структуры вправе делегировать своих представителей для участия в партийном съезде, и только тогда такой съезд будет считаться легитимным.

Депутат добавил, что нужно исключить из закона пункт, по которому суд определяет, в каких случаях партия должна самоликвидироваться, кто из ее председателей законный, а кто нет, если политобъединение раскололось.

«Деятельность партии регулируется исключительно уставом. Никакой суд не может принимать решение о судьбе политической организации и определять, кто более легитимен, а пункт, что партия должна быть упразднена, если пять лет не участвовала в выборах, в частности, на местном уровне, считаю мертворожденным. Он не пройдет», — уверен Исхак Масалиев.

Отметим, в парламенте разрабатывают поправки в избирательное законодательство. Один пакет поправок уже вынесен на общественное обсуждение.

Очередные парламентские выборы в Кыргызстане пройдут осенью 2020 года.