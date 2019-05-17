В Кыргызстане пять сел живут без электричества. Энергетики все их не помнят

В Кыргызстане жители пяти сел живут без электричества. Об этом заявили на заседании фракции Жогорку Кенеша «Республика — Ата Журт».

Глава Нацэнергохолдинга Азамат Абдыкадыров не смог назвать все села без света.

По данным правительства, в двух селах планируют поставить солнечные панели, так как проведение электроэнергии обойдется дорого.

Без электичества живут жители сел Зардалы в Баткенской области, Кен-Суу в Нарыне, Кызыл-Бейит и Жаз-Кечуу в Джалал-Абаде. Пятое село представители энергосектора не смогли вспомнить.