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Власть

Депутат возмущен, что Минфин списывает долги энергокомпаниям

Министерство финансов Кыргызстана 24 раза реконструктировало кредиты энергокомпаний на 24 миллиарда сомов. Об этом на заседании фракции Жогорку Кенеша «Республика — Ата Журт» сообщил депутат Тариел Жоробеков.

По его словам, расходы энергокомпаний на заработную плату, представительские и прочие статьи только увеличиваются.

«У ОАО «Электрические станции» в 2018 году зарплатный фонд составил 1 миллиард 655 миллионов сомов, в 2019-м — 2 миллиарда 280 миллионов сомов. На прочие расходы у вас предусмотрено почти 1,5 миллиона сомов, 12 миллионов — на массово-культурные мероприятия. Минфин не может выделить 3 миллиона сомов на строительство школы, а ваши долги постоянно реконструктирует», — заявил нардеп.

Информацию подтвердили и представители правительства. «Если мы не спишем долг, компании будут вынуждены продать какой-либо участок, чтобы вернуть деньги. Например, прошлый год завершили с убытком в 3 миллиарда сомов», — объяснил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По информации, озвученной на заседании фракции, общая сумма кредитов энергокомпаний составляет 103 миллиарда сомов. Из них 49 миллиардов получило ОАО «Электрические станции».
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