Выигравшие выборы партии могут рассчитывать на государственные деньги

Партии, выигравшие выборы, могут рассчитывать на государственные деньги. Об этом заявлено сегодня на круглом столе «Общественный диалог», где участники обсуждают новый проект закона «О политических партиях».

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Уточняется, что политобъединение может рассчитывать на поддержку из бюджета только в том случае, если преодолело предвыборный порог.

Инициаторы госфинансирования подчеркивают, что в партии должно быть не более 70 процентов кандидатов одного пола, не менее 15 процентов не старше 35 лет и не менее двух людей с ограниченными возможностями здоровья.

Однако политик Феликс Кулов считает норму о госфинансировании утопией. Он предлагает за счет госсредств партиям-победительницам организовать в Жогорку Кенеше общественные приемные. Феликс Кулов также предлагает дополнить статью о том, что президент на период нахождения у власти должен приостановить свое членство в политорганизации.

«Полагаю, что экс-глава государства и после сложения своих полномочий не должен состоять в какой-либо партии, воглавлять ее или поддерживать», — сказал он.