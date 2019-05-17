Закон «О политических партиях» надо менять, считают депутаты и эксперты

Депутаты парламента озвучили условие, при котором партия ликвидируется. На круглом столе «Общественный диалог» с участием экспертов, представителей ЦИК, а также международных организаций обсуждают поправки в Закон «О политических партиях».

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Деятельность политической партии Министерство юстиции прекратить не может. Этого можно добиться только через суд.

Но если партия в течение пяти лет не участвует ни в каких выборах — местных и парламентских, то политическая организация автоматически ликвидируется.

Отметим, Закон «О политических партиях» был принят в 1999 году и с тех пор не менялся.

Участники круглого стола также подняли вопрос об источниках финансирования политических партий. Отмечается, что партии не могут получать деньги от иностранцев, религиозных деятелей, военных и анонимных спонсоров, органов государственной власти и МСУ.

Кроме того, подчеркивается, что партии не должны быть ограничены численностью ее членов. Однако политическая организация не может насчитывать менее 10 членов.