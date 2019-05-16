На Иссык-Куле будут повышать качество молока. Президенту показали как

Президент Кыргызстана в рамках рабочей поездки по Иссык-Кульской области посетил фермерское хозяйство «Капар уулу Улан» в селе Чон-Орукту и ознакомился с его деятельностью, реализуемой в рамках проекта Всемирного банка «Комплексное повышение производительности молочного сектора». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарта главы государства.

Уточняется, что цель проекта — повышение продуктивности молочного скота и качества молока в небольших подсобных молочных хозяйствах, заготовщиках молока, зональных центрах ветеринарных лабораторий Иссык-Кульской области.

«По первому компоненту проекта выделено $1 миллион 140 тысяч, из них $550 тысяч — на поддержку региональных ветеринарных центров диагностики и экспертизы городов Балыкчи и Каракола, $200 тысяч выделят на улучшение племенных качеств молочного скота и поддержку распространения искусственного осеменения коров в регионе. В рамках второго компонента выделят $1 миллион 140 тысяч и обучат 6 тысяч фермеров, содержащих коров молочного направления, надлежащему ведению животноводства и управлению фермерским хозяйством», — сообщили в аппарате президента.

В пресс-службе отметили, что по третьему компоненту выделят $2 миллиона 120 тысяч. Оборотный фонд поспособствует облегчению доступа мелких фермеров и сборщиков молока к финансированию для приобретения материалов и мелкого оборудования посредством предоставления беспроцентных и беззалоговых кредитов.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что подобные проекты поддерживают жителей регионов, побуждают их заняться предпринимательством и обучают новым технологиям животноводства, вносят очень большой вклад в развитие села и в целом государства.