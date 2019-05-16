Новую стратегию сотрудничества ЕС и Центральной Азии представят в Бишкеке в июле

Новую стратегию Европейского союза по Центральной Азии официально представят в Бишкеке 7 июля. Об этом сообщили в представительстве ЕС в Кыргызстане.

По его данным, 7 июля в столице Кыргызстана пройдет 15-я совместная встреча министров иностранных дел ЕС и государств Центральной Азии. На ней Верховный представитель ЕС Федерика Могерини и комиссар ЕС по вопросам международного сотрудничества и развития Невен Мимица намерены представить новую стратегию.

«Европейской комиссией и Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности уже принято совместное заявление. В нем изложен свежий взгляд на укрепление партнерских отношений с пятью центральноазиатскими странами: Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Теперь его будут обсуждать в Совете Европы и Европарламенте», — говорится в сообщении.