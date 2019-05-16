19:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Новую стратегию сотрудничества ЕС и Центральной Азии представят в Бишкеке в июле

Новую стратегию Европейского союза по Центральной Азии официально представят в Бишкеке 7 июля. Об этом сообщили в представительстве ЕС в Кыргызстане.

По его данным, 7 июля в столице Кыргызстана пройдет 15-я совместная встреча министров иностранных дел ЕС и государств Центральной Азии. На ней Верховный представитель ЕС Федерика Могерини и комиссар ЕС по вопросам международного сотрудничества и развития Невен Мимица намерены представить новую стратегию.

«Европейской комиссией и Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности уже принято совместное заявление. В нем изложен свежий взгляд на укрепление партнерских отношений с пятью центральноазиатскими странами: Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Теперь его будут обсуждать в Совете Европы и Европарламенте», — говорится в сообщении.
Ссылка:
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
Европейский союз представил видение сотрудничества с Центральной Азией
Евросоюз облегчит условия получения шенгенской визы для кыргызстанцев
В 2019 году Кыргызстан посетит глава европейской дипломатии Федерика Могерини
В Кыргызстан прибыл спецпредставитель Европейского союза Петер Буриан
Евросоюз готов помочь укрепить отношения между странами в Центральной Азии
Евросоюз заинтересован в укреплении отношений с ЦА
Кыргызстан во внешней политике. Дружим со всеми без исключения
Европейский союз является приоритетом во внешней политике Кыргызстана
Популярные новости
Либо Турция, либо ФЕТО. Посол Турции в&nbsp;КР покинул ифтар ДУМК со&nbsp;скандалом Либо Турция, либо ФЕТО. Посол Турции в КР покинул ифтар ДУМК со скандалом
Шамиль Атаханов о&nbsp;том, как его вычеркнули из&nbsp;круга Атамбаева, и&nbsp;деле Батукаева Шамиль Атаханов о том, как его вычеркнули из круга Атамбаева, и деле Батукаева
Отставка Кадыркулова. Кто возглавит ГКНБ: шестерка вероятных претендентов Отставка Кадыркулова. Кто возглавит ГКНБ: шестерка вероятных претендентов
Президент Кыргызстана принял отставку главы ГКНБ Идриса Кадыркулова Президент Кыргызстана принял отставку главы ГКНБ Идриса Кадыркулова
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; запускает социальную ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов годовых для бюджетников «Росинбанк» запускает социальную ипотеку от 6 процентов годовых для бюджетников
Снижение цен! Смартфоны Honor в&nbsp;O!Store со&nbsp;скидкой! Снижение цен! Смартфоны Honor в O!Store со скидкой!
Уволен заместитель директора ОсОО &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Уволен заместитель директора ОсОО «КТ Мобайл»
&laquo;Удваиваем драйв&raquo;: Выиграйте путешествие или один из&nbsp;двух кроссоверов «Удваиваем драйв»: Выиграйте путешествие или один из двух кроссоверов