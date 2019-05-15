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Власть

Кредиты на дороги в Жогорку Кенеше предложили возвращать за счет автовладельцев

За годы независимости на ремонт дорог Кыргызстан взял более $2,5 миллиарда кредитов. «Необходимо принимать политическое решение, кто их будет возвращать», — заявил на заседании Жогорку Кенеша депутат Акылбек Жапаров.

Он отметил, что сегодня кредиты возвращают за счет всех налогоплательщиков, что не совсем правильно. Акылбек Жапаров привел в пример мировой опыт создания специальных дорожных фондов.

«На каждый литр топлива вводят дополнительный налог, который поступает в этот фонд. Тот, кто больше ездит, больше платит, больше возвращает кредит. Другой формулы нет. А сегодня наши учителя платят подоходный налог и погашают кредиты», — отметил он.

Депутат отметил, что в Кыргызстане более одного миллиона автомобилей. «Необходимо принять политическое решение и ввести такой налог», — отметил Акылбек Жапаров.

Депутаты в первом чтении рассматривают вопрос ратификации соглашения между Кыргызстаном и Азиатским банком развития о предоставлении займа.
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