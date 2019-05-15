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Власть

Депутаты недовольны, что дороги ремонтируют компании, у которых нет техники

«В тендерах на ремонт дорог выигрывают компании, у которых даже лопат нет», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Кожобек Рыспаев.

«Кто проверяет, принимает и отвечает за качество ремонта дорог? В Бишкеке год назад дороги сделали, а некоторые уже рассыпаются. Кто отвечает?» — спросил он.

Заместитель министра транспорта Бакыт Бердалиев ответил, что ответственность лежит на подрядчике и консультанте. Именно для этого их нанимают.

Кожобек Рыспаев возмутился, что у Минтранса нет собственной технической базы для проверки и надзора.

«Когда вы создадите ее, чтобы консультанты не проедали деньги? Тендеры выигрывают подрядчики, у которых нет даже собственных лопат. К примеру, компания «Лонг Хай», которая строит дорогу Балыкчи — Тамчи — Корумду. Они технику берут в аренду. Нет ни лопат, ни совков. Местное население таким ремонтом недовольно», — сказал нардеп.
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