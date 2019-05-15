Когда авиация Кыргызстана выйдет из черного списка? Минтранс не может ответить

В этом году Кыргызстан как никогда близок к выходу из черного списка авиакомпаний, которым запрещены полеты в страны Европы. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил заместитель министра транспорта и дорог Женишбек Ногойбаев.
Депутат Бахадыр Сулейманов поинтересовался, когда республика наконец-то выйдет из черного списка и начнет летать в Европу, минуя Стамбул и Москву.
«Сегодня мы только через них можем попасть в Европу. Авиакомпании других стран зарабатывают деньги», — отметил он.
Директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев сказал, что в апреле прошел повторный аудит ИКАО.
«Мы его прошли хорошо. Теперь в течение 90 дней они должны дать предварительное заключение. У нас будет потом 45 дней на комментарии, и через месяц придет окончательный ответ», — заметил он.
Бахадыр Сулейманов попросил дать конкретный ответ, выйдет ли КР в 2019 году из черного списка.
«Туркменские компании попали в этот список, так через месяц вышли. А у нас сколько лет обещаете?» — возмутился он.
«В этом году мы как никогда близки к выходу», — подчеркнул Женишбек Ногойбаев.
«Вы даже не уверены?» — спросил Бахадыр Сулейманов.
«Решение не за нами», — ответил замминистра.