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Власть

Депутатов ЖК заинтересовало, кто контролирует рекламу в интернете

Кто контролирует рекламу в интернете, кто может ее запретить, поинтересовался сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев.

Парламент в первом чтении рассматривает внесенный правительством проект изменений в закон о рекламе.

Глава антимонопольного агентства Шухрат Сабиров сообщил, что в прошлом году выдано предупреждение 47 субъектам предпринимательства, которые размещали рекламу алкоголя в интернете.

«А по другим видам? Казино, например. Они запрещены, но реклама в интернете идет. Пользователю предлагают перейти на другой сайт и сделать ставку», — отметил Дастан Бекешев.

Спикер ЖК Дастанбек Джумабеков спросил, поступают ли налоговые сборы от такой рекламы и кто их контролирует.

По данным заместителя министра экономики Эльдара Абакирова, ведомство разработало проект постановления о контроле интернет-трафика.

«Здесь крутятся большие деньги, но пусть и в бюджет поступают средства», — заключил торага ЖК.

Депутат Жанар Акаев поинтересовался, отслеживает ли кто-нибудь размещение рекламы в социальных сетях.

«18-летние люди не смотрят ОТРК или ЭлТР, они предпочитают социальные сети. Как-то контролируете их?» — спросил он.

Шухрат Сабиров ответил, что сотрудники проверяют меню, которые размещают в соцсетях.
«Если видим там алкогольную продукцию, то приглашаем, разбираемся», — заметил он.
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