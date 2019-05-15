Запретить использовать имена героев «Манаса» в названии алкоголя требуют в ЖК

Почему производители алкогольной продукции продолжают использовать имена героев эпоса «Манас» в названиях спиртных напитков? Вопрос сегодня на заседании Жогорку Кенеша озвучил депутат Рыскелди Момбеков.

«В Кыргызстане есть закон о трилогии, который запрещает называть алкогольные напитки и табачную продукцию именами героев эпоса. Но у нас существует такая алкогольная продукция. Получается, закон нарушается. Кто за это отвечает?» — спросил он.

Заместитель министра экономики Эльдар Абакиров отметил, что по данному вопросу создана комиссия. По законодательству страны в области патентов компании имеют право использовать бренд в течение 10 лет.

«Если мы сейчас им запретим его использовать, то должны будем выплатить организациям компенсации», — сказал чиновник.

Рыскелди Момбеков добавил, что необходимо законы приводить в соответствие.

Ранее нардеп Кожобек Рыспаев возмутился, что в Кыргызстане выпускается коньяк с именами героев народного эпоса.

Депутаты в первом чтении рассматривают проект изменений в закон о рекламе, который инициировало правительство.