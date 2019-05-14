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Власть

Депутаты разработали новые требования к кандидатам в президенты Кыргызстана

Инициативная группа парламентариев решила ужесточить требования к кандидатам в президенты Кыргызстана. Нардеп Исхак Масалиев рассказал 24.kg, что сегодня предложили его коллеги и отметил: он согласен не со всеми поправками. 

По его словам, претенденты на должность главы государства должны обязательно предоставить в ЦИК справку, что у них нет счетов в зарубежных банках и офшорных зонах.

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Обязательны справки о наличии диплома о высшем образовании, отсутствии иного гражданства и судимости.

Кроме того, инициаторы предлагают изменить требования и к кандидатам в депутаты. То есть, если кандидат идет в Жогорку Кенеш по списку одной партии, он не может являться одновременно членом другой политической организации или беспартийным.

Предлагается также ввести региональные списки представителей борющихся за мандаты партий и отказаться от действующей избирательной системы, когда страна рассматривается как единый округ, и разделить ее на 9 или 13 избирательных округов. 
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