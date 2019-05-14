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Власть

Нехватка мест в детских садах Бишкека служит наживой для их заведующих

Нехватка мест в детских садах Бишкека служит наживой для заведующих. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявил депутат Искендер Матраимов.

«Детские сады переполнены и не соответствуют санитарным нормам. Но заведующие берут дополнительных детей за взятки», — сообщил нардеп.

По его данным, в 2017-2018 годы в отношении структур Министерства образования возбудили 119 дел. Из них по 22 делам идет расследование, а 35 закрыли.
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