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Власть

В Балыкчи выбирают нового мэра

В Балыкчи сегодня пройдут выборы нового мэра. Об этом сообщили в ЦИК.

Выборы пройдут в городском кенеше. На пост градоначальника претендуют Марат Кудайбергенов и Мирбек Шакиров.

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ЦИК обещает транслировать выборы в прямом эфире на своей странице в Facebook.

В Центризбиркоме отметили, что каждый депутат городского кенеша будет голосовать лично, отдать голос он может только за одного из кандидатов или против всех.

Если выборы признают состоявшимися, территориальная избирательная комиссия считает избранным мэром города кандидата, набравшего большинство голосов (больше половины) от общего числа депутатов кенеша.

Прежний градоначальник Балыкчи Алмаз Мамбетов назначен председателем Государственной регистрационной службы.
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