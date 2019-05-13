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Власть

Частные СМИ не пострадают. Депутат о поправках в избирательное законодательство

Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев прокомментировал 24.kg предложенные им поправки в избирательное законодательство.

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По его словам, никакого ущемления свободы слова нет, отдельные эксперты неверно истолковали изменения в той части, где идет речь о СМИ.

«Я говорю, что государственные СМИ будут получать деньги за распространение агитационных материалов только из бюджета, а частным СМИ будет платить ЦИК. Пять миллионов сомов — предвыборный залог — огромная сумма. Мы планировали сначала обязать партии все эти средства тратить на рекламу в СМИ, но потом подумали, что это ограничение, может, кто-то обойдется и 2-3 миллионами», — сказал Бакыт Торобаев.

Он добавил, что частные СМИ обязаны предоставить всем партиям равные возможности для освещения своей программы. 

К примеру, если «Апрель» дает СДПК 100 минут эфирного времени, то и другим партиям должен предоставить столько же. Следить за этим будет ЦИК.

Бакыт Торобаев
Нардеп пояснил: дополнительно покупать минуты эфира или баннеры в печатных изданиях и интернет-ресурсах политорганизации за свой счет не смогут. 
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