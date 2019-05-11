Владимир Путин упал после хоккейного матча в Сочи

Президент России Владимир Путин сыграл в качестве нападающего под номером 11 в Гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. На видео попало падение главы государства после матча, сообщило агентство ABCNews.
«Лидер России Владимир Путин упал во время приветствия публики после хоккейного матча в Сочи», — отметили журналисты.
На видео Владимир Путин прокатывался по ледовой арене и аплодировал болельщикам, когда неожиданно споткнулся о расстеленную ковровую дорожку и упал. Подняться ему помогли члены команды, и президент продолжил приветствие.
Как заявило РИА Новости, на Гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи Владимир Путин забил десять шайб и привел свою команду к победе. Встреча завершилась со счетом 14:7 в пользу команды «Легенды хоккея» против сборной Ночной хоккейной лиги.