ЦИК должен платить частным СМИ за агитационные материалы кандидатов в депутаты

В парламенте предлагают ЦИК оплачивать частным СМИ размещение агитационных материалов в период предвыборной кампании за счет избирательного залога. Об этом говорится в поправках в Закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».
Эфирное время и предоставляемую площадь в периодических изданиях и интернет-ресурсах должны распределять в равной степени между всеми кандидатами. Отмечается, что избирательный залог победителям гонки возвращать не будут.
Инициаторы также выступают против снижения предвыборного залога.