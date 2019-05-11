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Власть

ЦИК должен платить частным СМИ за агитационные материалы кандидатов в депутаты

В парламенте предлагают ЦИК оплачивать частным СМИ размещение агитационных материалов в период предвыборной кампании за счет избирательного залога. Об этом говорится в поправках в Закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».

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По словам одного из авторов изменений народного избранника Бакыта Торобаева, сумма избирательного залога для политических партий составляет 100 тысяч сомов, а для кандидатов в президенты — 5 миллионов сомов. Этих денег достаточно, чтобы покрыть расходы на агитацию в СМИ с частной формой собственности, считает он.

Эфирное время и предоставляемую площадь в периодических изданиях и интернет-ресурсах должны распределять в равной степени между всеми кандидатами. Отмечается, что избирательный залог победителям гонки возвращать не будут.

Инициаторы также выступают против снижения предвыборного залога.
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