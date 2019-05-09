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Власть

Назарбаев присутствует на параде в Москве, пока в Казахстане заблокировали СМИ

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным гостем парада Победы в Москве. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По его данным, Нурсултан Назарбаев вместе с президентом России Владимиром Путиным поднялся на трибуны на Красной площади. Путин, Назарбаев и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев появились на Красной площади за несколько минут до начала парада. Глава российского государства кратко пообщался с ветеранами, поздравив их с праздником.

Отметим, что при этом сегодня в Казахстане неожиданно заблокировали все независимые информационные агентства. В РК не открываются сайты более десяти изданий.
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