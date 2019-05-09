Сооронбай Жээнбеков: Память о безмерном подвиге наших отцов сохранится навечно

«Память о безмерном подвиге наших отцов и дедов осталась и сохранится в наших сердцах навечно», — заявил сегодня во время митинга-реквиема президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

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По его словам, День Победы — праздник стойкости духа, патриотизма и единства народа. 9 Мая — день общей гордости, день радости со слезами на глазах. Особое значение он имеет для братских народов бывшего Советского Союза, которые плечом к плечу встали на защиту своего Отечества.

«Человеческие жертвы, неизмеримые лишения и страдания, массовый героизм и доблесть воинов увенчались успехом. Победу приближал неустанный труд в тылу, единство и стойкость всего народа Советского Союза», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Наши отцы и деды ценой собственной жизни подарили нам возможность жить свободными и независимыми. Наш народ одержал полную и блистательную победу над самым сильным, беспощадным врагом. Весь ужас той войны остался в прошлом. Сооронбай Жээнбеков