11:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Сооронбай Жээнбеков: Память о безмерном подвиге наших отцов сохранится навечно

«Память о безмерном подвиге наших отцов и дедов осталась и сохранится в наших сердцах навечно», — заявил сегодня во время митинга-реквиема президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Читайте по теме
В Бишкеке начался митинг-реквием, посвященный 74-й годовщине Победы в ВОВ

По его словам, День Победы — праздник стойкости духа, патриотизма и единства народа. 9 Мая — день общей гордости, день радости со слезами на глазах. Особое значение он имеет для братских народов бывшего Советского Союза, которые плечом к плечу встали на защиту своего Отечества.

«Человеческие жертвы, неизмеримые лишения и страдания, массовый героизм и доблесть воинов увенчались успехом. Победу приближал неустанный труд в тылу, единство и стойкость всего народа Советского Союза», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Наши отцы и деды ценой собственной жизни подарили нам возможность жить свободными и независимыми. Наш народ одержал полную и блистательную победу над самым сильным, беспощадным врагом. Весь ужас той войны остался в прошлом.

Сооронбай Жээнбеков
«Посмотрите, сколько молодых людей сегодня в составе «Бессмертного полка» проходят по улицам наших городов с портретами своих дедов, судьбу которых сломала война, но не сломила их волю. Значит, память о погибших жива и продолжает жить среди нас. Пример отцов и дедов обязывает нас к новым свершениям, достижению новых высот во благо Отчизны», — заключил глава государства.
Ссылка:
просмотров: 248
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке начался митинг-реквием, посвященный 74-й годовщине Победы в ВОВ
Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке
Ветеранов ВОВ собрали на площади Победы за два часа до выступления президента
«Бессмертный полк». Желающих присоединиться к колонне будут досматривать
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы!
В ГРС напомнили, где найти данные о погибших и пропавших без вести во время ВОВ
Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы
Пользователи соцсетей высмеяли запрет снимать президента в «Бессмертном полку»
В Бишкеке волонтеры поздравят ветеранов с Днем Победы
«Бессмертный полк». В Бишкеке запретили использовать дроны для съемки марша
Популярные новости
Журналистам запретили снимать президента Кыргызстана в&nbsp;&laquo;Бессмертном полку&raquo; Журналистам запретили снимать президента Кыргызстана в «Бессмертном полку»
Апрельские инициативы депутатов, которые удивили и&nbsp;насмешили избирателей Апрельские инициативы депутатов, которые удивили и насмешили избирателей
Мораторий на&nbsp;добычу урана. Законопроект краткий, чтобы не&nbsp;было лазеек Мораторий на добычу урана. Законопроект краткий, чтобы не было лазеек
Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с&nbsp;началом священного месяца Рамазан Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан
Бизнес
Халык Банк поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы! Халык Банк поздравил ветеранов с Днем Победы!
Elite House: Сносить дома на&nbsp;Южной магистрали не&nbsp;будут Elite House: Сносить дома на Южной магистрали не будут
9&nbsp;Мая на&nbsp;АЗС сети &laquo;Газпромнефть&raquo; будет играть духовой оркестр 9 Мая на АЗС сети «Газпромнефть» будет играть духовой оркестр
Низкий поклон и&nbsp;безграничная благодарность великому поколению победителей! Низкий поклон и безграничная благодарность великому поколению победителей!