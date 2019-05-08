Депутат призвал коллег не писать бюджетные резолюции, если этого они не умеют

Депутат парламента Дастан Бекешев при обсуждении постановления парламента «О Бюджетной резолюции Кыргызской Республики на 2020-й и прогнозе на 2021-2022 годы» отметил, что документ совершенно сырой.

По его словам, все очень мелко, а приоритеты не обозначены. «Пунктов много, но их же не поймет никто. Если мы не умеем писать бюджетные резолюции, лучше и не браться за это. Лучше бы посмотрели, как это в других странах делают», — сказал Дастан Бекешев.

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Однако авторы, в частности глава комитета по бюджету и финансам Эмиль Токтошев, обиделся и упрекнул парламентария в том, что, если он знает, как и что надо, почему тогда молчал и не выступил с предложениями.

Нардеп Исхак Масалиев предложил рассмотреть вопрос сначала в профильных комитетах, а потом отправлять на палату. «Вот у вас тут указано, что надо заработную плату поднять во всех сферах, но как насчет секвестирования? Вы же знаете, у нашего правительства с арифметикой проблемы», — сказал он.

Народный избранник Улан Примов предложил в резолюции отдельным пунктом выделить, что, если отдельные министры и главы ведомств ее не исполняют, их следует привлечь к административной ответственности.

«А что такое модернизация военного оружия? Это как понимать? Оно к нам поступает из России и со знаком качества», — заявил депутат Мыктыбек Абдылдаев и предложил принять резолюцию за основу и доработать.