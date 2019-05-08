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Власть

Суд с Узбекистаном по пансионатам. Правительство формирует доказательную базу

Правительство Кыргызстана формирует доказательную базу и изучает аргументы истца по международному арбитражу. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, информация о проигрыше правительства в арбитражном трибунале узбекской стороне по вопросу пансионатов недостоверная. Рассмотрение дела в Международном арбитражном суде продолжается.

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«В начале мая арбитражный трибунал вынес решение о том, что у них есть юрисдикция рассматривать данный вопрос по существу. Кабмин принимает широкий спектр мер и изучает аргументы истца», — говорится в сообщении.

Напомним, что решением премьер-министра Темира Сариева в апреле 2016 года четыре пансионата, находящиеся на территории Кыргызстана («Золотые пески», «Рохат НБУ», «Дилором» и «Бостон»), перешли под юрисдикцию нашей страны. Узбекистан подал в суд. Соседи считают, что нарушено соглашение между государствами бывшего СССР от 1992-го о пользовании объектами, которые после развала Союза оказались на территории другой республики.
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