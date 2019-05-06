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Власть

Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан

Фото аппарата президента КР

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с началом месяца Рамазан. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Месяц Рамазан, который свято чтили наши предки, и сегодня не утратил своего высокого значения. Месяц Рамазан — время духовного очищения и чистых помыслов. Побуждает каждого человека к свершению благих поступков, терпимости, взаимоуважению, благотворительности и милосердию», — говорится в поздравлении.

Превыше всего дорожить и высоко ценить единство, сплоченность народа и мир на нашей земле.

«Наш долг — вести себя благородно, совершать благие поступки: дарить добро родственникам, друзьям и соседям, помогать обездоленным, радовать свою семью, проявлять социальную активность, чтобы улучшить жизнь общества», — сказал глава государства.

Сооронбай Жээнбеков пожелал, чтобы месяц Рамазан принес в каждый дом благополучие, каждой семье — радость, Кыргызстану — мир, единство и процветание.
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