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Власть

Ассамблее народа КР поручили усилить работу с соотечественниками за рубежом

Ассамблее народа Кыргызстана необходимо расширить рамки работы. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на 25-летнем юбилее АНК.

Он предложил укрепить роль государственного и официального языков как инструмента общественной интеграции через проведение масштабных ежегодных этнокультурных и языковых мероприятий. Глава государства предложил формировать общие ценности для молодежи различных этнокультурных объединений, усилить роль ассамблеи в регионах и решении социальных проблем.

«Надо поднять вопрос о формировании устойчивых экономических, гуманитарных и других связей с нашими соотечественниками, проживающими за пределами страны», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
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