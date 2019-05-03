11:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Президент уверен, что единство народа Кыргызстана не разрушат никакие угрозы

Народ доказал единство еще в начале 1990-х годов на фоне развала Советского союза. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на 25-летии Ассамблеи народа Кыргызстана.

Он отметил, что события 1990-х стали уроком истории для всех стран.

«Последствия событий конфликта на юге республики 1990 года накладывали отпечаток на рост напряженности в межэтническом взаимодействии. В поисках ответа на эти вызовы создали Ассамблею народа Кыргызстана», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

По словам главы государства, народ накопил многовековой опыт чувства общности, согласованности интересов, противостояния внешним и внутренним угрозам.

«Кыргызский народ всегда сохранял и поддерживал духовное многообразие и совместное проживание разных национальностей. Кыргызам присущи острое ощущение справедливости, чувство гармонии и целостности с другими. Все эти характеристики очень важны именно сейчас, когда остро стоят вопросы построения общенациональной идентичности и интеграции сообщества», — почеркнул он.

Сооронбай Жээнбеков заметил, что, только будучи единым, народ может противостоять глобальной конкуренции и развивать страну.
Ссылка:
просмотров: 484
Версия для печати
Материалы по теме
Ассамблее народа КР поручили усилить работу с соотечественниками за рубежом
В Кыргызстане есть силы, желающие испортить отношения с соседними странами
Этнические сообщества Кыргызстана выработали модель совместного проживания
На курултай Ассамблеи народа Кыргызстана приглашены 400 человек из 15 стран
Сооронбай Жээнбеков обсудил с Шавкатом Мирзиеевым двустороннее сотрудничество
Восстановить былую славу зеленого города пожелал Бишкеку Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков поздравил нового президента Украины Владимира Зеленского
Президент Кыргызстана вылетел с рабочим визитом в Китай
Сооронбай Жээнбеков открыл больницу в городе Ош
Год цифровизации. Сооронбай Жээнбеков обещает ликвидировать ненужные справки
Популярные новости
Первое упоминание о&nbsp;кыргызах появилось в&nbsp;X веке до&nbsp;новой эры Первое упоминание о кыргызах появилось в X веке до новой эры
Фото с&nbsp;Райымом-миллионером. Как депутаты оправдывают свой визит на&nbsp;той Фото с Райымом-миллионером. Как депутаты оправдывают свой визит на той
Депутат парламента предлагает изменить принцип распределения мандатов Депутат парламента предлагает изменить принцип распределения мандатов
Президент Туркменистана покормил любимого коня морковкой и&nbsp;зачитал о&nbsp;нем рэп Президент Туркменистана покормил любимого коня морковкой и зачитал о нем рэп
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Новая услуга &laquo;Персональный консьерж&raquo; для держателей карт Visa Gold «Бакай Банк»: Новая услуга «Персональный консьерж» для держателей карт Visa Gold
Оплата картами &laquo;Элкарт&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплата картами «Элкарт» через кошелек «О!Деньги» без комиссии
С&nbsp;1&nbsp;по&nbsp;10&nbsp;мая СКИДКИ до&nbsp;90&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера&nbsp;О! С 1 по 10 мая СКИДКИ до 90 процентов на премиальные номера О!
Стали известны победители акции &laquo;Сапарыбыз бир 3&nbsp;года&raquo; сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Стали известны победители акции «Сапарыбыз бир 3 года» сети АЗС «Газпромнефть»