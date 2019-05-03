Президент уверен, что единство народа Кыргызстана не разрушат никакие угрозы

Народ доказал единство еще в начале 1990-х годов на фоне развала Советского союза. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на 25-летии Ассамблеи народа Кыргызстана.

Он отметил, что события 1990-х стали уроком истории для всех стран.

«Последствия событий конфликта на юге республики 1990 года накладывали отпечаток на рост напряженности в межэтническом взаимодействии. В поисках ответа на эти вызовы создали Ассамблею народа Кыргызстана», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

По словам главы государства, народ накопил многовековой опыт чувства общности, согласованности интересов, противостояния внешним и внутренним угрозам.

«Кыргызский народ всегда сохранял и поддерживал духовное многообразие и совместное проживание разных национальностей. Кыргызам присущи острое ощущение справедливости, чувство гармонии и целостности с другими. Все эти характеристики очень важны именно сейчас, когда остро стоят вопросы построения общенациональной идентичности и интеграции сообщества», — почеркнул он.

Сооронбай Жээнбеков заметил, что, только будучи единым, народ может противостоять глобальной конкуренции и развивать страну.