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Власть

Депутат парламента предлагает изменить принцип распределения мандатов

Депутат парламента Исхак Масалиев предлагает изменить принцип распределения мандатов в Жогорку Кенеше. Об этом он рассказал 24.kg.

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По словам нардепа, для этого нужно ввести норму, согласно которой избиратель будет голосовать не только за партию, но и за ее кандидатов. А потом те, кто наберет большинство голосов, и пройдут в ЖК.

«В кабинке для голосования устанавливается компьютер, голосующий, пройдя биометрику, получает регистрационный чип, входит в кабинку, подходит к компьютеру, вставляет этот чип,  отмечает политическую организацию и десять ее представителей в списке, которых хочет видеть в Жогорку Кенеше. Потом он распечатывает отмеченные порядковые номера и название партии и опускает в урну», — сказал Исхак Масалиев.

Таким образом, лидерам партий не придется брать с кандидата заявлений и заверений в форме клятвы, что если он не соберет голоса, то от мандата отказывается.

Исхак Масалиев

Подкорректировать Закон «О политических партиях» предлагают и лидеры парламентских фракций «Ата Мекен» и «Онугуу-Прогресс» Алмамбет Шыкмаматов и Бакыт Торобаев.
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