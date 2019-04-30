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Власть

Кабмин уверяет — закон не предусматривает применения спецсредств к митингующим

В правительстве разъяснили утверждение перечня и порядка хранения спецсредств, применяемых военнослужащими.

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Постановление принято во исполнение Закона «О статусе военнослужащих», согласно которому порядок хранения и перечень специальных средств, применяемых военнослужащими, утверждаются решением кабмина Кыргызстана.

Порядок применения спецсредств устанавливается не правительством, а отраслевыми законами силовых структур республики.

Во всех отраслевых законах силовых структур не предусматривается применение специальных средств в отношении участников мирных митингов и собраний.
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