В правительстве разъяснили утверждение перечня и порядка хранения спецсредств, применяемых военнослужащими.
Постановление принято во исполнение Закона «О статусе военнослужащих», согласно которому порядок хранения и перечень специальных средств, применяемых военнослужащими, утверждаются решением кабмина Кыргызстана.
Порядок применения спецсредств устанавливается не правительством, а отраслевыми законами силовых структур республики.
Во всех отраслевых законах силовых структур не предусматривается применение специальных средств в отношении участников мирных митингов и собраний.